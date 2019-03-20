Dünya Mutluluk Günü 2012 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı karar doğrultusunda 20 Mart'ta kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü'nün amacı her yıl tüm insanların bir günlüğüne dahi olsa mutluluğu hatırlamaları, birbirlerine hatırlatmaları ve mutlu olmak için bir şeyler yapmaları. Dünya Mutluluk Günü'nde çoğu zaman yeterli gelmeyen mutluluk hissi için önemli ipuçları var. Yale Üniversitesi'nde "Psikoloji ve Mutlu Yaşam" dersi veren Profesör Laurie Santos, "Mutluluk hali kendiliğinden gelmez, bu konuda gelişmek için pratik yapmanız gerekir. Mutlu olmak için bilinçli bir çaba göstermek gerektiğini bilimsel çalışmalar doğruluyor. Ama kolay değil tabii, biraz zaman alıyor" diyor. Santos, mutluluğun kendiliğinden gelmeyeceğini, bu konuda pratik yapmak gerektiğini söylüyor.

İŞTE MUTLULUĞA GİDEN 5 YOL

1. Minnettarlık listesi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Santos, öğrencilerinden bir hafta boyunca her gece bir liste yapıp hangi konularda minnet duyduklarını yazmalarını istiyor. "Bu çok basit bir fikirmiş gibi gelebilir, ama bu egzersizi düzenli yapan öğrencilerin daha mutlu olduğunu görüyoruz" diyor.

2. Daha fazla ve daha kaliteli uyku

Bir hafta boyunca her gece sekiz saat uyuyun. Santos, bunun en zor egzersizlerden biri olduğunu söylüyor. "Saçma gelebilir, ama daha uzun süreli ve daha kaliteli bir uyku depresyon riskini azaltıyor ve pozitif davranış eğilimini geliştiriyor" diyor.

3. Meditasyon

Günde 10 dakika meditasyon yapın. Santos öğrenciyken yaptığı düzenli meditasyonun kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını söylüyor. Öğrencilerine, meditasyon ve dikkat yoğunlaşması gerektiren diğer aktivitelerin insanı nasıl daha mutlu yaptığını kanıtlayan araştırmalar gönderiyor.

4. Aileye ve arkadaşlara daha fazla zaman

Santos, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmenin insanı gerçekten de daha mutlu kıldığını gösteren birçok yeni araştırma olduğunu söylüyor. Sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek veya psikolojideki ismiyle "sağlıklı kişisel ilişkiler ve sosyal bağlantılar" insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkiliyor. Bunun için çok çaba göstermek gerekmediğini, "O anı iyi yaşamak ve birileriyle birlikte ve ne şekilde zaman geçirdiğinizin farkında olmak yetiyor" diyor. Mutluluk için zaman algısı oldukça önemli. "Çoğu kez varlığı parayla ölçüyoruz. Oysa araştırmalar gösteriyor ki varlık insanın ne kadar zamanı olduğuyla ilgili bir şey" diyor Santos.

5. Daha az sanal, daha fazla gerçek ilişki

Sosyal medyanın insana sahte bir mutluluk duygusu verebileceğini ama ona kendini kaptırmamak gerektiğini söylüyor. "Son araştırmalar, Instagram gibi sosyal medya ağlarını fazla kullanan insanların onu pek kullanmayanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu gösteriyor" diyor.

BAŞKASINI MUTLU ETMEK, KENDİ MUTLULUĞUMUZUN ANAHTARI

Pozitif Psikoloji çalışmaları yapan Doç. Dr. Tayfun Doğan’a göre etrafımızdaki birkaç kişiye yardım edip onları mutlu ederek, kendimizi daha iyi hissetme yolunda önemli bir adım atabiliriz.

Doç. Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlık olarak bilimde ve teknolojide inanılmaz gelişmeler yaşıyoruz. Kuşlar gibi uçuyoruz, balıklar gibi yüzüyoruz, sesi, görüntüyü iletiyoruz ancak insaniyet açısından çok az yol kat edebildik. Hala dünyanın her yerinde savaşlar var, yoksulluk var, acı var, işkence gören insanlar var. En önemlisi her gece yatağına aç giren milyonlarca çocuk var.

Bu kadar çok acının olduğu bir zamanda, bir günlüğüne dahi olsa “mutluluğu” hatırlamak ve hem kendi iyi şartlarımızın farkına varmak hem de diğer insanları mutlu etmek adına bir şeyler yapmak önemlidir diye düşünüyorum. Uzun zamandır mutluluk konusunda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, tüm insan eylemlerinin nihai hedefi mutlu olmaktır. İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak hep mutluluğun peşinde koşmaktadırlar. Mutluluğun algılanışı ve anlamı kültürden kültüre farklılaşsa da evrensel olarak bir mutluluk kavramından bahsedebiliriz. Mutluluk en genel anlamıyla iyi hissetmektir. Hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşamaktır. Bu açıdan baktığımızda dünyadaki tüm insanlar için mutluluk önemlidir.

'İNSANLARA YARDIM EDİN'

Dünya Mutluluk Günü’nü nasıl kutlayacağız, bugün için ne yapacağız diye sorarsanız, bu gün en azından ulaşabildiğimiz birkaç kişiye yardım ederek, onları mutlu ederek işe başlayabiliriz. Ayrıca sosyal medyada, özellikle Twitter’da bu konuda etkinlikler önerilmektedir. #InternationalDayOfHappiness ve #dünyamutlulukgünü hashtaglarını takip edebilirsiniz. Mutlu olmanız ve mutlu kalmanız dileğiyle…”