Dünya Kupası gerçek altın mı, iade ediliyor mu?

İlk kupa Brezilya'ya gittikten sonra yeni bir FIFA Dünya Kupası tasarlama ve 1974 yılından itibaren bu kupayı kullanma fikri sonucunda, İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga'nın tasarımında karar kılındı.
Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen hatlar en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor. Zafer anını yaşayan iki sporcu, dinamik bir biçimde heykelin gövdesiyle yükseliyor.
Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka bulunuyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimlerinin işlendiği bu bölge, 2038 yılındaki şampiyonayla dolacak. Brezilya'daki hırsızlık olayından sonra kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tümüyle verilmiyor. Kupa, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, sonra o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.