Dünya Kupası gerçek altın mı, iade ediliyor mu?

DÜNYA KUPASININ TARİHİ

Dünya Kupası, 1930 yılından başlayan 84 yıllık tarihinde, ilginç olaylarla karşılaştı. Önce kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyan kupayı, 2. Dünya Savaşı döneminde FIFA yöneticilerinden İtalyan doktor Ottorino Barassi bir ayakkabı kutusu içinde kendi yatağının altında sakladı.

1966 yılında İngiltere'de yapılan finallerde Londra'da sergilenmekte olan kupa, birden ortadan kayboldu. Ancak kupa, bir kaç gün sonra Londra'nın güneyindeki kenar mahallelerden birinde, çalılıklar arasında ''Pickles'' adlı bir köpek tarafından bulundu.

Üç kez kazanan ülkeye verileceği duyurulan kupa, 1970 yılında şampiyonayı 3. kez kazanan Brezilya'ya teslim edildi. 1983 yılında çalınan kupa hala bulunamadı.