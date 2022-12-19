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Dünya Kupası altın mı, taklit mi? FIFA Dünya Kupası geri veriliyor mu, iade ediliyor mu? Dünya Kupası gerçek altın mı, neyden yapılıyor?

Dünya Kupası gerçek altın mı, iade ediliyor mu?

Her 4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası 18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen final mücadelesi ile yeniden gündeme geldi. Final maçı ile adından söz ettiren Arjantin Dünya Kupasının sahibi olurken Dünya Kupası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 19.12.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Katar Dünya Kupası mücadelesinde şampiyon Arjantin oldu. Kupa töreni sonrasında "Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, altın mı?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1930'lu yıllardan bu yana yapılan Dünya Kupası hakkında ilginç bilgileri haberimizde paylaştık. İşte Dünya Kupası hakkında merak edilenler...

  • DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI? 

    Dünya Kupası, 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyunda ve 18 ayar altındır. Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunuyor. Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka yer alıyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimleri işleniyor.

  • FIFA DÜNYA KUPASI GERİ VERİLİYOR MU? 

    Kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tamamen verilmiyor. Dünya Kupası, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, ardından o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

  • DÜNYA KUPASININ TARİHİ

    Dünya Kupası, 1930 yılından başlayan 84 yıllık tarihinde, ilginç olaylarla karşılaştı. Önce kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyan kupayı, 2. Dünya Savaşı döneminde FIFA yöneticilerinden İtalyan doktor Ottorino Barassi bir ayakkabı kutusu içinde kendi yatağının altında sakladı.

    1966 yılında İngiltere'de yapılan finallerde Londra'da sergilenmekte olan kupa, birden ortadan kayboldu. Ancak kupa, bir kaç gün sonra Londra'nın güneyindeki kenar mahallelerden birinde, çalılıklar arasında ''Pickles'' adlı bir köpek tarafından bulundu.

    Üç kez kazanan ülkeye verileceği duyurulan kupa, 1970 yılında şampiyonayı 3. kez kazanan Brezilya'ya teslim edildi. 1983 yılında çalınan kupa hala bulunamadı.

  • İlk kupa Brezilya'ya gittikten sonra yeni bir FIFA Dünya Kupası tasarlama ve 1974 yılından itibaren bu kupayı kullanma fikri sonucunda, İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga'nın tasarımında karar kılındı.

    Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen hatlar en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor. Zafer anını yaşayan iki sporcu, dinamik bir biçimde heykelin gövdesiyle yükseliyor.

    Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka bulunuyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimlerinin işlendiği bu bölge, 2038 yılındaki şampiyonayla dolacak. Brezilya'daki hırsızlık olayından sonra kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tümüyle verilmiyor. Kupa, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, sonra o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

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