Dünya haritasında gözden kaçanlar: Dünyanın en küçük 5 ülkesi

GPS teknolojisi yokken ve Google Earth ortaya çıkmadan önce, insanlar yollarını bulmak için haritaları kullanıyordu. Şu anda bile bir şehirden bahsederken bu kağıt haritalar oldukça faydalı olabilir ancak dünya haritasını incelediğinizde dünyanın en küçük ülkeleri gibi bilgileri kolayca bulmak zordur. İşte, sizin için dünyanın en küçük 5 ülkesine dair detaylar…