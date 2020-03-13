13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün dünya borsalarında tarihi bir gün yaşandı. Avrupa borsaları yüzde 9 ile 11 arasında düşüşler yaşadı. Bu Avrupa'nın tarihindeki en sert günlük düşüşler oldu. Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aştı. ABD borsalarında ise 1987'den bu yana yaşanan en hızlı düşüşler kaydedildi. Dow Jones yüzde 9.99, Nasdaq yüzde 9.43, S&P 500 ise yüzde 9.51 geriledi. Böylece küresel piyasalarda hisse senetlerinde bu hafta yaşanan kayıp 5 trilyon doları aştı.
New York Fed'in tahvil piyasasına sağladığı 1.5 trilyon dolarlık likidite dee bu düşüşleri önleyemedi. Önceki günkü düşüşlerle 11 yılın ardından Dow Jones 'ayı piyasasına' girmişti. Dünün ardından ise S&P 500 ve Nasdaq da 'ayıyla' tanıştı. Bir endeks son zirvesinden yüzde 10 aşağıya indiğinde 'düzeltme bölgesine' , yüzde 20 indiğinde ise 'ayı piyasasına' girmiş oluyor.
Dünle beraber ABD'nin ana endeksleri komple 11 yılın ardından 'ayı piyasasına' girmiş oldu. Borsalardaki tarihi düşüşlerde koronavirüs paniği, petrol fiyatı krizi ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Avrupa'ya seyahat kısıtlaması' açıklaması etkili oldu.
NORMALDE TAPKİ ALIMI GELİRDİ
Tarihi olarak hem Avrupa hem de ABD borsalarında böyle düşüşlerin ardından ertesi gün tepki alımları gelir ve hafif yükselişler yaşanır. Ancak koronavirüs sebebiyle oluşan belirsizlik son dönemlerde tarihten ders çıkararak öngörüde bulunmayı giderek zorlaştırıyor.
Saat 8.25 itibarıyla Asya piyasalarına baktığımızda borsalar toparlanma belirtisi göstermiyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi şu ana kadar yüzde 5.05 gerilemiş durumda. Çin'de Şanghay Birleşik endeksi yüzde 1.77 ile sınırlı bir kayıp yaşarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2.21 düştü. Güney Kore'de KRX 100, Hindistan'da ise Sensex endeksleri sırasıyla yüzde 3.33 ve 2.28 geriledi.
Çin borsalarında görece daha olumlu bir seyir izlenmesinin sebebi ülkede koronavirüsle mücadelede iyi bir mesafe alınması oldu. Yeni vaka sayısındaki düşüş ve fabrikaların birçok bölgede yeniden çalışmaya başlaması yatırımcının Çin'e yönelik algısını olumlu bir şekilde etkiledi.
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