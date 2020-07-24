Dünya basını Ayasofya'nın açılışını böyle gördü!

Bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'nin açılışına uluslararası birçok medya kuruluşu da ilgi gösterdi.
Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına gelerek, minibüslerle alana götürüldü. Dünya basınında ise Ayasofya'nın ibadete açılacağı bu ilk güne geniş yer verildi.
Ayasofya'nının açılışını Al Jazeera, Euronews, Sputnik ve Middle East Eye gibi kuruluşlar izleyicilerine canlı yayınla aktarırken, Pakistan'da neredeyse tüm ulusal kanallar açılış görüntülerini canlı olarak aktardı.
Rus basınının önemli haber ajanslarından Russia Today, Ayasofya'nın bugün ilk kez ibadete açıldığını ve Ayasofya dışında hareketli görüntüler oluştuğunu, ilk ibadet için müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın içinde 500 kişiye izin verildiğini, diğer vatandaşların dışarıdan katılım göstereceğini duyurdu.
İsrail basınından Haaretz de Reuters haber ajansına dayandırdığı haberinde, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar için Ayasofya'nın önemine, müze statüsünden camiye dönüştürülmesine ve tarihçesine yer verdi.
Associated Press haber ajansı ise aboneleri için Ayasofya'nın tarihi ve neden tartışma konusu olduğuna dair bir haber servis etti.
Washington Post gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürüleceğini açıklamasından bu yana yaşananları, tüm dünyadan tepki yağdığını, bugün ise ilk kez ibadete açılacağını kaleme alırken, yayımlanan fotoğraflar Ayasofya'nın içindeki değişiklikler, yerlere serilen halılar, fresklere asılacak perdelerden bahsedildi.
BBC ise, bugün alınacak önlemlerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmaları kararından bahsetti.
Euronews, Ayasofya'ya 3 imam atandığını belirtirken, kadınlar ve erkekler için dışarıda ayrı alanlar ayrıldığını, bölgeye giden bazı yolların kapatıldığını, yaklaşık 17 bin güvenlik personelinin görev başında olacağını yazdı.
Alman basınından Deutsche Welle ile Tagesschau, 86 yıldan bu yana ilk kez Müslümanlara Cuma namazında ev sahipliği yapacağını belirttiği Ayasofya'nın 1500 yıldır İstanbul'un kalbinde yer aldığını yazdı.
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