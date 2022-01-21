Dünya 14 yıl önce Breaking Bad ile tanıştı

50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White'ın kanser olduğunu öğrenmesi ve ailesine ölmeden önce iyi bir gelecek bırakmak istemesi ile başlayan macerayı anlatan Breaking Bad dizisi hala tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri.

İlk bölümü 14 yıl önce bugün yayınlanan Breaking Bad seyirciyi efsanevi karakter Walter White ile tanışmıştı.

Walter White (Bryan Cranston), lisede kimya öğretmenliği ve bir oto yıkamada ek iş yapan kendi halinde bir adamdır. Ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenir.

Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için uyuşturcu kullanan muhitleri bilen eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin üretmeye başlar.

Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar.

"Şimdiye dek, namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım, ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim," şeklinde düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini değil, beraberinde tanıdığı tanımadığı herkesin geleceğini değiştirir.

İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi beş sezon devam etmiş, son bölümü 29 Eylül 2013 tarihinde yayınlanmıştı.