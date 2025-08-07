Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 6 Ağustos 2025: Total ve AB sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 6 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı yapımlar ekranlara geldi. Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Kanal D'de Thor, Show TV'de Aykut Enişte, Star TV'de Şekerpare, ATV'de Taşıyıcı ve TRT 1'de Çağrı filmleri yayınlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos 2025 reyting sonuçları birincisi...

        Giriş: 07.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:09
          6 Ağustos Çarşamba akşamı Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye, Kanal D’de Thor, Show TV'de Aykut Enişte, Star TV’de Şekerpare, ATV’de Taşıyıcı ve TRT 1’de Çağrı yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Ağustos 2025 reyting sonuçları sıralaması…

          6 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          6 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;

          6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Thor (Y.S) – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Aykut Enişte (T.S) – Show TV

          Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

          Taşıyıcı (Y.S) – ATV

          Thor (Y.S) (Tkr) – Kanal D

          Yaprak Dökümü (Tkr) – Kanal D

          6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Thor (Y.S) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Taşıyıcı (Y.S) – ATV

          Şekerpare (T.S) – Star TV

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Kuma – Kanal 7

          Çağrı (Y.S) – TRT 1

          Aykut Enişte (T.S) – Show TV

