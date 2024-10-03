Reyting sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelirken; Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Hababam Sınıfı ve Mehmed: Fetihler Sultanı yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Mehmed: Fetihler Sultanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Bologna maçı ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
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2 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Kuruluş Osman ATV
5 Kuruluş Osman (Özet) ATV
6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Hababam Sınıfı (T.S) STAR TV
9 Sandık Kokusu SHOW TV
10 Taş Kağıt Makas KANAL D
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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Kuruluş Osman (Özet) ATV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
7 Esra Erol'da ATV
8 Sandık Kokusu SHOW TV
9 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
10 Atv Ana Haber ATV
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