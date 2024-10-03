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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelirken; Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Hababam Sınıfı ve Mehmed: Fetihler Sultanı yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:07
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Mehmed: Fetihler Sultanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Bologna maçı ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          2 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          2 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 MasterChef Türkiye TV8

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Kuruluş Osman ATV

          5 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Hababam Sınıfı (T.S) STAR TV

          9 Sandık Kokusu SHOW TV

          10 Taş Kağıt Makas KANAL D

        • 4

          2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Sandık Kokusu SHOW TV

          9 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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