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        Duhan Suresi okunuşu: Duhan Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

        Duhan Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 59 ayettir. Sure, adını onuncu ayette geçen "duhan" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Surede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir. Duhan Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 11:53
        • 1

          Duhan Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Duhan Suresi, Kur'an'ın 44. suresidir. Sure, 59 ayetten oluşur. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır. Mekke devrinin sonlarında indirildiğine inanılmaktadır. Duhan suresinde kitaba ve peygamberlere inanmanın öneminden, inanmayanların dünya hayatında uğrayacağı sıkıntılardan ve ahiret hayatında çekecekleri azaptan bahsedilmektedir. Ayrıca iman edip kötülükten sakınanların ebedi mutluluğa erecekleri ifade edilmektedir. Duhan Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Duhan Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

        • 2

          Duhan Suresi Arapça Okunuşu

          Bismillahirrahmanirrahim.

          1. Ha mım

          2. Vel kitabil mübiyn

          3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

          4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

          5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

          6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

          7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

          8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

          9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

          10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

          11. Yağşen nas haza azabün eliym

          12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

          13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

          14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

          15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

          16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

          17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

          18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

          19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

          20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

          21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

          22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

          23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

          24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

          25. Kem teraku min cennativ ve uyun

          26. Ve züruıv ve mekamin keriym

          27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

          28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

          29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

          30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

          31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

          32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

          33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

          34. İnne haülai le yekülün

          35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

          36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

          37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

          38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

          39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

          40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

          41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

          42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

          43. İnne şeceratez zekkum

          44. Taamül esiym

          45. Kel mühl yağlı fil bütun

          46. Ke ğalyil hamiym

          47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

          48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

          49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

          50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

          51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

          52. Fi cennativ ve uyun

          53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

          54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

          55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

          56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

          57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

          58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

          59. Fertekıb innehüm mirtek

        • 3

          Duhan Suresi Türkçe Anlamı

          Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

          1- Ha, Mim.

          2- Apaçık Kitab hakkı için,

          3- Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

          4- Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

          5- Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

          6- Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

          7- O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

          8- O'ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

          9- Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

          10- O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle

          11- Ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

          12- "Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz." diyecekler.

          13- Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,

          14- Sonra ondan döndüler. "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

          15- Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

          16- Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.

          17- Andolsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:

          18- Allah'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.

          19- Ve Allah'a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

          20- Ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.

          21- Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!"

          22- Sonra: "Bak bunlar suçlu bir kavimdir!" diyerek Rabbine dua etti.

          23- (Rabbi): "Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.

          24- Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar." buyurdu.

          25- (Onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;

          26- Ne çiftlikler, ne güzel makam

          27- Ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah…

          28- Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!

          29- Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; ne de kendilerine bir mühlet verildi.

          30- Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık

          31- Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

          32- Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

          33- Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.

          34- Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:

          35- "ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.

          36- Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz."

          37- Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.

          38- Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.

          39- İkisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.

          40- Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

          41- O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

          42- Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, şöyle merhametlidir.

          43- şüphesiz zakkum ağacı,

          44- Çok vebal yüklenenin yemeğidir.

          45- Pota gibi karınlarında kaynar,

          46- Kaynar suyun kaynaması gibi.

          47- Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.

          48- Sonra da başına kaynar su azabından dökün.

          49- Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.

          50- İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.

          51- Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;

          52- Cennetlerde, pınar başlarında,

          53- İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).

          54- Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

          55- Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.

          56- İlk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.

          57- (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

          58- Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.

          59- O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

        • 4

          Duhan Suresi Konusu

          Aynı harflerle başlayan surelerin konuları arasında da önemli ölçüde bir ortaklığın bulunduğu dikkat çekmektedir. Ha-mim harfleriyle başlayan Duhan suresi de bundan önceki Hamimler gibi, ana konu olarak Kur'an'ın gerçek Allah kelamı olduğuna ve insanlar için önemine dikkat çekmektedir. Bu münasebetle şu konulara da yer verilmiştir:

          1. Kur'an'ın nazil olduğu gecenin önemi ve değeri.

          2. Kur'an'ı gönderen Allah'ın birliği ve büyüklüğü.

          3. Firavun ve kavmi ile Tübba gibi geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları tavır ve peygamberlerin tevhid mücadelesi.

          4. Peygamberlere inanmayanları dünyada ve ahirette bekleyen akıbet, kıyamet, yeniden dirilme, cennet ve cehennem.

        • 5

          Duhan Suresi Nuzül

          Mekke'de, Zuhruf suresinden sonra, Casiye'den önce nazil olmuştur.

          Duhan Suresi Tefsiri (Kur'an Yolu)

          Bazı surelerin başında bulunan bu tür harflere "huruf-ı mukattaa" denir (bilgi için bk. Bakara 2/1). Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur'an'dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir.

          Mübarek "uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli" demektir. Allah'ın, yarattığı mekanlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur. Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Kabe'nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekanların başlıca örnekleridir. Diğer kutsal kitapların da içinde indiğine dair rivayetler bulunan (Kurtubi, XVI, 124) ramazan ayında (bk. Bakara 2/185; Kadir 97/1), bazı rivayetlere göre bu ayın son on günü içinde (Kurtubi, XVI, 124) Kur'an nazil olmaya başlamıştır. "Onu indirdik" sözünden "tamamını indirdik" manası anlaşılabileceği gibi "indirmeye başladık" manası da çıkar. Kur'an'ın yaklaşık yirmi üç yıl içinde parça parça geldiği tarihi bir gerçek olduğuna göre ikinci manayı tercih etmek gerekecektir. Kur'an'ın tamamının bir Kadir gecesinde, Allah katından (levh-i mahfuzdan), Cebrail'in de içinde bulunduğu melekut alemine indirildiği, sonra Hz. Peygamber'e yirmi üç yılda parça parça gönderildiği şeklinde bir açıklama varsa da bunun, vahye dayalı sağlam bir dayanağı yoktur. Kur'an'ın indirildiği, bütün hikmetli işlerin icra için görevlilere tebliğ edildiği gecenin, şaban ayı ortasına rastlayan ve sonraları Berat gecesi diye anılan gece olduğuna dair rivayetler de sağlam değildir (Kurtubi, XVI, 125).

        • 6

          Duhan Suresi Kaç Ayet?

          Duhan Suresi 59 ayetten oluşmaktadır.

          Duhan Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

          Duhan Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 495. Sayfada başlayıp 497. Sayfada biter ve 25. cüzde yer alır.

        • 7

          Duhan Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

          Vakıa suresi, 79. ayette "Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez." şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur'an-ı Kerim'e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

          Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur'an-ı Kerim'e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur'an'a dokunarak Duhan suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

          Keza, başörtüsü olmadan da Duhan suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

          Duhan Suresi Adetliyken Okunur Mu?

          Duhan suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

        • 8

          EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

          Ayetel Kürsi Kunut Duaları Sübhaneke Duası Nasr Suresi İnşirah Suresi İhlas Suresi Asr Suresi Felak Nas Suresi Yasin Suresi Kadir Suresi Alak Suresi Al-i İmran Suresi Beyyine Suresi Cuma Suresi Hümeze Suresi Fatiha Suresi Müzzemmil Suresi Duha Suresi Fetih Suresi Kevser Suresi Kehf Suresi Müddessir Suresi Münafikun Suresi Bakara Suresi Sebe Suresi Muhammed Suresi Nisa Suresi Salli Barik Duaları Kaf Suresi Nebe Suresi Tur Suresi Ahzab Suresi Abese Suresi Rad Suresi Fatır Suresi Tebbet Suresi Maun Suresi Fussilet Suresi Mürselat Suresi Fil Suresi Hakka Suresi Şura Suresi Casiye Suresi İbrahim Suresi Ankebut Suresi Kıyamet Suresi Saffat Suresi Tekasür Suresi Zilzal Suresi Neml Suresi Kureyş Suresi Kalem Suresi Mearic Suresi Şifa Duası Rızık Duası Dilek Duası
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