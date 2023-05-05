Türkiye Sigorta, deprem bölgesindeki çalışmaları ile 2022 yılı ve 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal analizlerini ve gelecek vizyonunu paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantının ev sahipliğini üstlenen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, dünyayı etkisine alan olumsuzluklara rağmen herkes için daha fazla değer ürettiklerini aktif büyüklüğü ve sermayelerini geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda büyük bir güven kazanarak önemli bir reasürans kapasitesi oluşturduklarını söyledi. Benli "3 yıl önce büyük bir birleşmeye imza atarak ülkemiz sigortacılığının lider şirketi olarak çıktığımız yolculuğumuzda Türkiye Sigorta; prim üretiminde 2022 yılında bir önceki yıla göre hayat dışında yüzde 114,2; hayat branşında da yüzde 74,8 oranında büyüme başarısı gösterdi. Emeklilik branşındaki büyüme oranı ise yüzde 84 oranında gerçekleşti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik birleşme öncesi döneme göre, 2019-2022 yıllarını kapsayan dönemde, aktif büyüklüğünü yüzde 237 artırdı ve yaklaşık 140 Milyar TL’ye ulaştırdı. Prim üretiminde yüzde 198 ve fon büyüklüğünde ise yüzde 262’lik bir gelişme göstererek net kârını yüzde 98 artışla 4,3 milyar TL’ye yükseltti” şeklinde konuştu.

DEPREMİ ÇOK ÇABUK UNUTTUK

Benli toplantıda şirketin bugüne kadarki inovatif yaklaşımına değinerek düğünlerde gelin veya damada para ve altın yerine takılacak 'Hediye BES' çıkaracaklarının haberini de verdi. Benli, "Düğünlerde artık yakalarda para altın değil barkodlar olacak. Dedeler, amcalar, teyzeler de harçlıkları bu barkodla verecek" dedi. Atilla Benli şirketin finansal sonuçlarının ve depreme ilişkin çalışmalarının anlatıldığı toplantıda deprem sonrası vatandaşların endişelenerek sigorta yaptırmaya başladığını bu nedenle poliçelerde yüzde 5'lik artış yaşandığını ancak bu günlerde herşeyin unutulup rakamların eskiye döndüğünü anlattı.

ÜÇ AYDA KARI ARTTI

Türkiye Sigorta’nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının altını çizen Benli, "Türkiye Sigorta olarak iddiamız büyük ve tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz. Temel stratejilerimizden biri olan sürdürülebilir liderlik kapsamında ise bugün geldiğimiz noktada 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye Sigorta 12,2 milyar TL, Türkiye Hayat Emeklilik 2,7 milyar TL prim üretimi ile ve Nisan 2023’te bireysel emeklilik sisteminde 104,1 milyar TL fon büyüklüğü ile sektör liderliğimizi sürdürüyor, Türkiye’nin Sigortası olmanın gurunu yaşamaya devam ediyoruz. 2022 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2023 yılına da taşıyıp Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yakışan bir şekilde sürdürecek ve artıracağız. Ayrıca 2023 yılı, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak” diye konuştu. Şirket yılın ilk 3 ayında karını yüzde 75 artırarak 537 milyon liraya çıkardı. Benli karın artmasında hasar/prim oranının yüzde 105'ten yüzde75'e çekilmesinin önemine işaret etti.

5.7 MİLYAR LİRALIK HASAR ÖDEMESİ

11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Atilla Benli, “Bölgede hasarların hızlıca alınabilmesi ve işlemlerin başlayabilmesi için hasar ihbar çadırları kurduk, mobil hasar ve bilgilendirme merkezlerimizi bölgeye yönlendirdik. Şimdiye dek hayat dışında 43 bin hasar ihbarı aldık ve 5,7 milyar TL hasar dosyası açtık. Hayat tarafında ise 6 bin 158 adet dosya ihbarı ile toplam hasar tutarımız 403 Milyon TL oldu” diyerek sözlerini sürdürdü.

GÜCÜMÜZÜ İYİLİK İÇİN KULLANIYORUZ

Hayatın her alanında yer almak, gücünü iyilik için kullanmak amacını taşıyan bir şirket olduklarını vurgulayan Benli, “Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarımızla, afetzede vatandaşlarımızın barınma çözümleri için evlerini açan vatandaşlarımıza Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortamızla, kalıcı konutların inşası sürerken barınma ihtiyacının giderilmesi için Türkiye Sigorta Obasıyla, birlik ve beraberliğin iyileştirici gücüyle afet psikolojisinden bir nebze de olsa kurtulabilmeleri için Ramazan ayında 11 ilimizde kurduğumuz iftar sofralarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi. Benli sözlerine şöyle devam etti; “Biz sadece bir sigorta şirketi değiliz. Biz Türkiye’nin markasıyız; Türkiye’nin derdiyle dertlenen, Türkiye’nin sevinciyle sevinen; ülkemizin toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesi için yatırım yapan sosyal bir markayız. “Gücünü iyilik için kullanma” anlayışı ile çalışan, bu anlayışla hayatın her anına dokunmaya çalışan Türkiye’nin Sigortasıyız. Bugüne kadar olduğu gibi sigortalılarımızın ihtiyaçlarına en uygun sigorta çözümleri sunarak hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya 2023’te de devam edecek; ülkemize ve ekonomimize sunduğumuz doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna büyük bir gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılında Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yakışan bir şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

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