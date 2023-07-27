Düğünde eşini bıçaklayan koca darp edildi
Bursa'da Hakan K., sokak düğününde aralarında tartışma çıkan eşi Cansu K.'yi bıçakladı. Hakan K., olaya müdahale eden eşinin kardeşleri tarafından darp edildi
Bursa'da bir sokak düğününe katılan kişi, tartıştığı eşini bıçakladı.
Olay, dün gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hakan K. (47), eşi Cansu K. (34) ile birlikte sokak düğüne katıldı.
Düğünde Hakan K., aralarında tartışma çıkan eşi Cansu K.'yi bıçakladı. Kadının kardeşleri de olaya müdahale ederek, Hakan K.'yi darp etti.
Kolundan yaralanan kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hakan K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.