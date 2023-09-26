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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün alışverişinden dönen çiftin acı sonu! - Son dakika Bursa haberleri

        Düğün alışverişinden dönen çiftin acı sonu!

        Bursa'da, nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler. Çiftin yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:31
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        Düğün alışverişinden dönen çiftin acı sonu!
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        Bursa'da kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

        SEYİR HALİNDE OLAN TIR'A ÇARPTI

        İHA'da yer alan habere göre Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki çekici plakalı TIR'a çarptı.

        DORSEDE SIKIŞARAK HAYATLARINI KAYBETTİLER

        Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

        DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

        Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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