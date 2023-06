Düdüklüde Et Sote Tarifi: Düdüklüde Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

HABERTURK.COM

Çelik tencerede et pişirmek uzun saatleri alır. Düdüklü tencerede pişireceğiniz et daha kısa sürede pişer ve zamandan tasarruf yapmanızı sağlar. Mantarlı et sote tarifi içeriğinde genellikle tava kullanılsa da düdüklüde de bu işlemi yapabilirsiniz. Et sote tariflerinde eti mühürlemek önemlidir. Eğer etinizi marine edemediyseniz oda ısısında beklemiş olan etinizin kâğıt havlu yardımıyla nemini almalısınız. Pişirmeye geçmeden önce etinizin her iki tarafına tuz ve taze çekilmiş karabiber serpiştirmelisiniz. Eğer deniz tuzu kullanmanız mümkün ise deniz tuzu etinizi daha da lezzetlendirecektir. Yapılan bu işlem ile etinize yapacağınız mühürleme işlemi sırasında etiniz suyunu salmadan pişer. İçerisinde bulunan vitaminleri ve lezzetini hapseder.

Mühürleme işlemi sırasında tavanızın önceden ısıtılmış olmasını dikkat etmelisiniz. Yaklaşık on dakika döküm tavanızı ısıtın, tavanızdan dumanlar tütmesi sorun olmayacaktır. Eğer yağ damarları olan et pişirmek istiyorsanız tavayı yağlamanıza gerek yok. Diğer et çeşitleri için az miktarda zeytinyağı kullanımı yeterli olmaktadır.

Kaç kişilik: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Kalori: 168 kalori

Et Sote Malzemeleri:

600 gram sotelik dana kuşbaşı eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan

3 adet orta boy doğranmış yeşil biber

2 adet orta boy kabukları soyulmuş ve yemeklik doğranmış domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

½ tatlı kaşığı biber salçası (ister acı ister tatlı)

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

½ taze çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Et Sote Nasıl Yapılır?

Et sote yapımı sırasında dilerseniz etlerinizi düdüklü tencerede pişirebilir, dilerseniz de tarifte belirtildiği gibi tava kullanarak pişirilme yapabilirsiniz. Düdüklü tencerede et sote tarifi ile tavada et sote tarifi arasında malzeme farkı bulunmamaktadır.

Yapılış-1

Öncelikle 1 adet orta boy soğanı yemeklik doğrayalım.

Döküm tavaya 4 kaşık zeytinyağını dökelim ve yağı kızdıralım.

Yemeklik doğranan soğanları tavaya ilave edelim ve soğanlar renk alıp hafif pembeleşinceye kadar kontrollü şekilde karıştırarak pişirelim.

Rengi dönen soğanların üzerine doğradığınız yeşil biberleri ekleyerek karıştıralım, sotelemeye devam edelim.

Kuşbaşı doğranmış kırmızı etlerinizi tavaya ilave edelim.

Et sote yapılışı sırasında etlerin suyunu salmaması ve vitamin değerini kaybetmemesi için; yüksek harlı ateşte 3 dakika karıştırmadan mühürleme işlemini yapalım.

sırasında etlerin suyunu salmaması ve vitamin değerini kaybetmemesi için; yüksek harlı ateşte 3 dakika karıştırmadan mühürleme işlemini yapalım. Mühürlenmeye başlayan etlerin dış kısmı renk alacaktır. Renk alan etlerinizi ara ara karıştırarak soteleme işlemine devam edelim.

Kabuklarını soyduğunuz ve yemeklik doğradığınız domatesleri tavaya ekleyelim. Bu işlemin ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik ve karabiberi ilave ederek karıştıralım.

Domates ve biber salçasını sıcak suyla açalım ardından yavaş yavaş tavaya ekleyelim.

Güzelce karıştırdıktan sonra yemeğimizin altını kısalım ve yavaş yavaş etler iyice pişene kadar kontrollü pişirelim.

Etlerinizin pişip pişmediğini anlamak için ara ara çatalla kontrol edebilirsiniz.

Yumuşayan etler artık servise hazır demektir.

Pişen et sotenizi servis tabaklarına alalım ve dilerseniz üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Et soteyi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos