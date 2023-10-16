Dubniyum nedir, nerelerde kullanılır? Dubniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Adını Rusya'nın Dubna kasabasından alan süper ağır element, geçiş elementleri arasında yer alan sentetik, radyoaktif elementlerden biridir. Tamamen sentetik olup yalnızca laboratuvar ortamında elde edilmektedir. Çok kısa ömürlü olduğundan ancak özel koşullarda ve kısa süre içinde kararlı kalabilmektedir. Dubniyum nedir, nerelerde kullanılır? Dubniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
1968 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsünden Georgy Flerov ve ekibi tarafından; 1970 yılında ise Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Albert Ghiorso ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen element, aşırı radyoaktif bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dubniyum nedir? Nerelerde kullanılır? Dubniyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Dubniyum Nedir?
Sentetik ve radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkan dubniyumun görünümü ve madde hali bilinmemektedir. Oda sıcaklığında katı halde, gümüşî beyaz veya soluk gri renkte, metal formunda olduğu tahmin edilmektedir. Atomlarının her bir çekirdeğinde 105 proton bulunur. Nötron sayısı 157’dir. Atomik yarıçapı da 139 olarak tahmin edilmektedir. İzotoplarının çok kısa yarılanma ömrü sebebiyle birçok özelliği tespit edilememiştir. Özellikleri itibariyle niyobyum ve tantala benzerlik gösterdiği düşünülse de kimyasal özellikleri tam olarak doğrulanmamıştır.
Dubniyum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar sadece küçük miktarlarda dubniyum üretilmiştir; izotoplarının çok kısa yarı ömürleri vardır. Bu sebeple tek kullanım alanı bilimsel araştırmalardır.
Dubniyum Simgesi
Element “Db” simgesiyle ifade edilmektedir. Kaliforniyum-249 izotoplarının azot-15 izotoplarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.
Dubniyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Db” sembolüyle temsil edilmektedir. Sadece laboratuvar ortamında elde edilebilen element doğada bulunmamaktadır. Yarılanma ömürleri bilinen 16 izotopa sahiptir. İzotoplarının hiçbiri kararlı değildir. En kararlı izotopu olan Db-268’in yarılanma ömrü 32 saatten fazladır.
Dubniyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 5. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 105'tir. Dubniyumun insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde bilinen herhangi bir biyolojik rolü bulunmuyor. Ancak radyoaktivitesi nedeniyle toksik olabileceği ve çevreye zarar vereceği öngörülmektedir.
Dubniyum Kullanım Alanları
Dubniyum yüksek miktarlarda üretilmemekte ve yerkabuğunda bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu metalin araştırma alanları dışında pratik bir uygulaması yoktur.
Dubniyum Özellikleri