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Hedefin iki katı trafik cezası

Maliye 2019 için 2.7 milyar lira trafik cezası öngörüyordu. Ancak trafik polisleri yılın ilk 11 ayında bunun iki katı ceza kesti. Geçen yıllardan kalan cezalar ile birlikte trafik cezası toplamı 8.1 milyar liraya ulaştı. Kesilen cezanın 3.4 milyar lirası 11 ayda tahsil edildi. Bütçe hedefine göre tahsilat yüzde 126 oldu. Oysa tüm bütçede hedeflenen gelirin yüzde 90'ına ulaşıldı. Rahim Ak'ın haberi

27.12.2019 - 07:00 | Güncelleme:
trafik cezası

Maliye Bakanlığı 2019 için 2.7 milyar liralık trafik cezası kesileceğini öngörüyordu. Bu tutarı da bütçede belirtti. Ancak özellikle yılın son aylarında öyle cezalar kesildi ki bu rakamın 2 katına çıkıldı. Yılın 11 ayında 4.5 milyar lira ceza yazan trafik polisleri ve radar sistemleri aralık ayının da eklenmesi ile birlikte 5 milyar lirayı geçmiş olacak. Geçen yıllardan kalan cezalar ile birlikte vatandaşın devlete ödemesi gereken ceza tutar 8.1 milyar liraya ulaştı. Yılsonuna kadar da 8.7 milyar lirayı bulması bekleniyor. Devlet kesilen cezanın 3.4 milyar lirasını da tahsil etti. Tahsil edilemeyen 1 milyar ise geçmiş yıllardan kalan 4.1 milyar liraya eklenecek. Böylece ödenemeyen trafik cezası tutarı 5 milyar lirayı geçecek. 

BÜTÇEYE CİDDİ DAYANAK

Trafik para cezaları 2019'de sıkıntılı olan bütçeye de dayanak oldu. Yılın ilk 11 ayında 782 milyon liralık bütçe geliri elde edildi. Bunun 613 milyarı vergi geliri. Toplam vergi gelirinin yüzde yarımını trafik para cezaları oluşturuyor. Geçen yıl 12 ayda 732 milyar liralık bütçe gelirinin 2 milyar 930 milyon lirası trafik cezalarından gelmişti. Bütçe hedefine göre tahsilat trafik cezalarında yüzde 126 oldu. Oysa tüm bütçede hedeflenen gelirin yüzde 90'ına ulaşıldı.

 

YILIN 11 AYINDA 4.5 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ

AylarTahakkukTahsilat
Ocak4.041.739264.865
Şubat296.537239.598
Mart349.428243.977
Nisan564.462230.621
Mayıs298.532320.924
Haziran361.002246.314
Temmuz285.148366.111
Ağustos362.967300.616
Eylül512.478382.732
Ekim546.661428.212
Kasım524.968429.596
Aralık  
Toplam8.143.9223.453.566
BÜTÇE HEDEFİ *2.735.4452.735.445

(Bin TL)

RADAR SİSTEMLERİ TUZAK GİBİ

Sürücüler özellikle şehirlerarası yollarda konulan radar sistemlerinin uyarı levhalarına çok yakın yerleştirildiğini ve uyarı levhasını görürü görmez fren yapılsa bile hız limiti sınırına inilemediğini ifade ediyor. Diğer yandan bir çok sürücü de ceza yazılan noktalarda belirtilen hızda gitmediğini iddia ediyor. Şehir içinde ise park cezası ve çekme cezaları tartışma konusu.  Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği 2020 yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. Vergi, harç ve cezaların fiyat artışını ifade eden yeniden değerleme oranının açıklanması, trafik cezaları 2020 fiyatlarını aşağıdaki düzeye yükseltti. 

Trafik Kural İhlali2019 Para Cezası2020 Para Cezası
Emniyet kemeri kullanmamak108 TL132 TL
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak235 TL288 TL
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak235 TL288 TL
Kırmızı ışık kuralına uymamak235 TL288 TL
Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak235 TL288 TL
Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye kadar aşmak488 TL598 TL
Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak1.002 TL1.228 TL
Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek2.869 TL3.516

 

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