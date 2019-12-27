Hedefin iki katı trafik cezası

27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maliye Bakanlığı 2019 için 2.7 milyar liralık trafik cezası kesileceğini öngörüyordu. Bu tutarı da bütçede belirtti. Ancak özellikle yılın son aylarında öyle cezalar kesildi ki bu rakamın 2 katına çıkıldı. Yılın 11 ayında 4.5 milyar lira ceza yazan trafik polisleri ve radar sistemleri aralık ayının da eklenmesi ile birlikte 5 milyar lirayı geçmiş olacak. Geçen yıllardan kalan cezalar ile birlikte vatandaşın devlete ödemesi gereken ceza tutar 8.1 milyar liraya ulaştı. Yılsonuna kadar da 8.7 milyar lirayı bulması bekleniyor. Devlet kesilen cezanın 3.4 milyar lirasını da tahsil etti. Tahsil edilemeyen 1 milyar ise geçmiş yıllardan kalan 4.1 milyar liraya eklenecek. Böylece ödenemeyen trafik cezası tutarı 5 milyar lirayı geçecek.
BÜTÇEYE CİDDİ DAYANAK
Trafik para cezaları 2019'de sıkıntılı olan bütçeye de dayanak oldu. Yılın ilk 11 ayında 782 milyon liralık bütçe geliri elde edildi. Bunun 613 milyarı vergi geliri. Toplam vergi gelirinin yüzde yarımını trafik para cezaları oluşturuyor. Geçen yıl 12 ayda 732 milyar liralık bütçe gelirinin 2 milyar 930 milyon lirası trafik cezalarından gelmişti. Bütçe hedefine göre tahsilat trafik cezalarında yüzde 126 oldu. Oysa tüm bütçede hedeflenen gelirin yüzde 90'ına ulaşıldı.
YILIN 11 AYINDA 4.5 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ
|Aylar
|Tahakkuk
|Tahsilat
|Ocak
|4.041.739
|264.865
|Şubat
|296.537
|239.598
|Mart
|349.428
|243.977
|Nisan
|564.462
|230.621
|Mayıs
|298.532
|320.924
|Haziran
|361.002
|246.314
|Temmuz
|285.148
|366.111
|Ağustos
|362.967
|300.616
|Eylül
|512.478
|382.732
|Ekim
|546.661
|428.212
|Kasım
|524.968
|429.596
|Aralık
|Toplam
|8.143.922
|3.453.566
|BÜTÇE HEDEFİ *
|2.735.445
|2.735.445
(Bin TL)
RADAR SİSTEMLERİ TUZAK GİBİ
Sürücüler özellikle şehirlerarası yollarda konulan radar sistemlerinin uyarı levhalarına çok yakın yerleştirildiğini ve uyarı levhasını görürü görmez fren yapılsa bile hız limiti sınırına inilemediğini ifade ediyor. Diğer yandan bir çok sürücü de ceza yazılan noktalarda belirtilen hızda gitmediğini iddia ediyor. Şehir içinde ise park cezası ve çekme cezaları tartışma konusu. Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği 2020 yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. Vergi, harç ve cezaların fiyat artışını ifade eden yeniden değerleme oranının açıklanması, trafik cezaları 2020 fiyatlarını aşağıdaki düzeye yükseltti.
|Trafik Kural İhlali
|2019 Para Cezası
|2020 Para Cezası
|Emniyet kemeri kullanmamak
|108 TL
|132 TL
|Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak
|235 TL
|288 TL
|Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak
|235 TL
|288 TL
|Kırmızı ışık kuralına uymamak
|235 TL
|288 TL
|Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak
|235 TL
|288 TL
|Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye kadar aşmak
|488 TL
|598 TL
|Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak
|1.002 TL
|1.228 TL
|Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek
|2.869 TL
|3.516
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