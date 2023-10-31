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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Duayen gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Duayen gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

        Ekonomi Gazetesi Başyazarı, duayen gazeteci Osman Arolat 80 yaşında hayata gözlerini yumdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:36
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        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
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        Duayen gazeteci Osman Saffet Arolat yaşama veda etti. 22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Osman Saffet Arolat, dün gece 04.30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak, sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. En son Ekonomi Gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

        Anılarını, Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları kitap dizisinde toplayan Osman Saffet Arolat, son nefesine kadar yazıları, Türk ve dünya siyaseti ile yakından ilgilendi.

        Habertürk olarak meslek büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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