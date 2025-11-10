Habertürk
        Dua Lipa Arjantin'de futbol maçı seyretti

        Dua Lipa Arjantin'de futbol maçı seyretti

        Dua Lipa, futbolun kalbi olarak bilinen Arjantin'de, Boca Juniors ve River Plate arasındaki derbi maçını, üzerinde formasıyla seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:21
        Derbinin en ünlü seyircisi
        Dua Lipa, dün Arjantin'in Buenos Aires kentindeki La Bombonera Stadyumu'nda sahne aldıktan sonra Arjantin liginin maçını seyretmeye gitti.

        30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, Boca Juniors ve River Plate takımlarının karşı karşıya geldiği maçı seyretti. Ancak ünlü şarkıcı, hangi takımı desteklediği konusunda renk vermedi.

        Boca Juniors'ın 2-0 galip geldiği maçta Lipa, Arjantin Milli Takımı'nın klasik mavi-beyaz formasını giydi.

        Ünlü şarkıcı, kendisi gibi forma giymeyi tercih eden bir arkadaşıyla birlikte tribündeydi.

        Dua Lipa, geçen hafta Birleşik Krallık ve İrlanda'nın en zengin 30 yaş altı ünlüsünün açıklandığı Heat Rich List 2025 listesinde zirveye yerleşti. Ünlü şarkıcının 129 milyon sterlinlik serveti olduğu belirtildi.

        Lipa, geçen yıl, 83 milyon sterlinlik hasılat yapan turnesi sayesinde şimdiye kadarki en büyük kazancını elde etti. Oyunculuk da yapan şarkıcının ayrıca çeşitli lüks moda markalarıyla ortaklıkları var.

        #Dua Lipa
        #futbol
        #maç

