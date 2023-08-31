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        Haberler Sağlık DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi - Güncel haberler

        DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık nedeniyle 7 ay içinde 413 ölüm kaydedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:07 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:07
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        DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
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        DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de çocuklarda kızamık ve kızamıkçık vakalarının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

        Yemen'de sene başından temmuz ayı sonuna kadar 34 bin 300 kızamık ve kızamıkçık vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kızamık nedeniyle 413 ölüm yaşandığı kaydedildi.

        Geçen yıl aynı nedenle 27 bin vaka, 220 ölüm kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, kızamık vakalarında ve can kaybında yaşanan artışın "ekonomik durumun bozulması, gelirlerin azalması ve göç" gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

        Yemen'de iç savaş ve yansımaları nedeniyle sağlık sektöründe ciddi anlamda tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanıyor.

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        YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

        BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

        Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan ötürü hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #YEMEN
        #kızamık
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