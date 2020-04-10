AA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelede ülkelere gönderdiği tıbbi yardım konusuna değinen Ghebreyesus, Türkiye'yi bu konuda takdir etti.

Türkiye’nin Kovid-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olması gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü hiçbir ülkenin doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli olmadığını dile getirerek, "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK KONSEYİ LİDERLERİNE ÖVGÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür etti.

Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk Konseyinin "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldığını aktardı.

Kovid-19 konusunda yaptıkları kapsamlı hazırlık ve müdahale planları, kendi aralarında tıbbi malzeme ve finansal destek sağlayarak dayanışma göstermelerinden dolayı Türk Konseyi liderlerine teşekkür ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un küresel çapta yayılmaya başlamasından bu yana, Türk Konseyi liderleri, hastane imkanlarının paylaşılması, insani yardım, test kitlerinin tedarik edilmesi, klinik tecrübelerinin paylaşılması ve tıbbi destek de dahil yakın iş birliği yapıyor. Türk Konseyi liderlerinin birlik çağrısı ve bu krizin insanlığı bir araya getirmesi gerektiğini tasdik etmeleri beni tümüyle cesaretlendiriyor. DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz."

Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesine öncülük eden Türk Konseyinin dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarını sunmuş, bu vesileyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve şahsında Macar halkının Paskalya Yortusu'nu tebrik etmişti.