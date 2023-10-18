Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

        DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSÖ: Uluslararası hukukun ihlalidir
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

        "Gazze'de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, "Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun" dedi

        Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

        DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ'nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

        El-Mandhari, Gazze'nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrail'in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

        "SİVİLLERİN VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DERHAL KORUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Habertürk Anasayfa