DSÖ'den "Gazze'ye insani koridor açılması" çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, taraflar arasındaki şiddetin son bulması ve kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu
DSÖ'nün, Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik malzeme ve müdahale eğitimi desteğini sürdürdüğünü kaydeden Jasarevic, Gazze Şeridi'nde bulunan 7 büyük hastanede, önceden konumlandırılmış malzemelerin tükendiğini söyledi.
Çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde, 13 sağlık tesisine saldırının doğrulandığını belirten Jasarevic, 6 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 4'ünün yaralandığını kaydetti.
Jasarevic, İsrail'de ise bir sağlık tesisine saldırının ve bir sağlık çalışanın öldürüldüğünün doğrulandığını bildirdi.