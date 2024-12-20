DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2024: DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesine 515 işçi alımı için süreç tamamlandı. Doğrudan noter kurasıyla 263, sınav yöntemiyle 252 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 16 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri bugün erişime açılıyor. Peki, DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2024 DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 işçi alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Yayımlanan ilanda aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçinin noter kurasıyla; ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçinin ise sınavla işe alınacağı belirtilmişti. Farklı pozisyonlara yapılacak alım için süreç tamamlandı. Peki, Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2024 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştiriyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapıldı.
Kura çekilişi noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda gerçekleştirildi.
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DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAKİP EDİLDİ
Noter kurası Bölge Müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden kura çekimini canlı olarak takip edebildi.
Toplam 26 bölge müdürlüğü bulunuyor. Aşağıda yer alan linkte bölge müdürlüklerinin listesi yer alıyor. Bu linke tıklayarak bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabilir ve kura çekilişlerini canlı olarak takip edebilirsiniz.
DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI (BÖLGE BÖLGE) İÇİN TIKLAYINIZ
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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 20 Aralık 2024 Cuma bugün ilan ediliyor.
Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yer alan duyurular adresinden sonuçlarını kontrol edebilecek.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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Kurada ASİL olarak belirlenen adayların evrak teslimi, 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde şahsen elden teslim edilecek.
Asil adayların evrak tesliminden sonra aranan şartları taşımadığı belirlenen veya ilanda belirlenen belgelerin ibrazında bulunamayanların yerine YEDEK listeden sıralı olarak adaylar aranacak ve 02-09 Ocak 2025 tarihleri arasında belge teslimi için çağırılacak.
İstenilen belgeler ve belgelerin nereye teslim edileceği gibi detaylara bölge müdürlüklerinin internet adresinde yer alan duyurular sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
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DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.
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GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
6) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
7) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
8) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.