25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine karşın hâlâSuudi Arabistan’dan gerçekleşen drone saldırısını konuşuyor. Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun iki farklı üretim tesisine 10 farklı drone ile yapılan hava saldırısı sonrasında dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’ın günlük üretimi 5.7 milyon varil azaldı.
Olay sonrasında petrol fiyatlarında günlük yüzde 20’ye varan artış yaşanırken, Suudi yetkililer petrol üretiminin eski seviyelerine dönmesinin haftalar bulabileceğinin altını çizdi.
Yaşanan bu saldırı, son yıllarda teknoloji pazarında hızla yaygınlaşan drone’larla ilgili güvenlik endişelerini de tekrar ortaya koydu. Bugüne kadar insansız hava araçlarıyla gerçekleşen en büyük saldırı olarak tarihe geçen olayın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden uzmanlara göre, teknoloji şirketlerinin gelecekteki en büyük meydan okumalarından birinin de siber güvenlik çözümleri olacağının altını çiziyor.
Suudi Arabistan’da yaşanan saldırı, konunun önemini bir kez daha ortaya koyarken, devletler ve şirketler de olası drone saldırılarına yönelik projelerine son dönemde ağırlık vermiş durumda. Bu şirketlerden biri de Deutsche Telekom ve onun kurumsal IT hizmeti sunan şirketi T-Systems.
ABD’DE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE DRONE VAR
Drone endüstrisinin olası tehditlerine karşı çalışmalarını yürüten şirket, geliştirdiği “Magenta Drone Defense Shield” teknolojisi ile yakın dönemde devletlerin ve kurumların karşısına daha sık çıkacak siber saldırı olasılıklarına karşı çözüm sunmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, yapılan araştırmalarla ‘drone’ pazarının rakamsal olarak da havalandığını ifade etti. Araştırma şirketi Gartner’a göre pazarın büyüklüğü 2020 yılında 11 milyar doları aşacak. Aynı şekilde, PwC’nin raporu da ‘drone’ pazarının önümüzdeki 7 yıl içinde 127 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağını ortaya koyuyor.
Bu noktadan yola çıkarak olası drone tehditlerine karşı teknoloji ve çözümler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Sinan Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Bugün sadece Almanya’da yaklaşık 500 bin drone’un havada olduğu düşünülüyor. ABD’de ise bu rakam 1 milyonun üzerinde. Böyle hızlı gelişen bir endüstri karşısında güvenlik teknolojileri konusunda bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
PİLOTUN YERİNİ TESPİT EDİYOR
Geliştirilen sistemle ilgili detayları da paylaşan Kılıçoğlu, “İnsansız hava araçlarıyla gerçekleşebilecek saldırıların önüne geçmenin ilk koşulu doğru tespit. T-Systems laboratuvarlarında geliştirilen ‘Magenta Drone Defense Shield’, pilot insansız hava aracına kablosuz ağ üzerinden bağlandığı anda pilotun yani diğer bir deyişle kontrol mekanizmasının yerini tespit edebiliyor. Optik, akustik, radyo ve radar sensörleriyle sistemin amacı, kurulu olduğu binayı olası saldırılara karşı korumak” diye konuştu.
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