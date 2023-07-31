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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'tan "Ölüm tehdidi" itirafı! Taraftarlar... - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'tan şoke eden itiraf: "Ölüm tehditleri aldık"

        Galatasaraylı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'den ayrılış sürecine dair açıklamalar yaptı. Belçika'da yayın yapan bir podcast kanalına konuşan Kerkhofs, Napoli'de ölüm tehditleri aldıklarını da duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:41
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          Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Napoli'de yaşadıkları dönemde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

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          Kat Kerkhofs, Belçika'da yayın yapan 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. Sonra Napoli taraftarlarından birkaç ölüm tehdidi aldım." dedi.

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          Voetbal24'ün aktardığına göre Kerkhofs, "Napoli'de yaşadığım süre boyunca 'Ne oluyor be!' diye düşündüm. Bu gerçekten berbattı!" ifadelerini kullandı.

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          Kat Kerkhofs, bunun bir dönem olduğunu ve çift olarak Napoli'ye gönül verdiklerini de söyledi.

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          36 yaşındaki Dries Mertens, 2022 yazında Galatasaray'a gelmeden önce 9 yıl boyunca Napoli formasını giydi.

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