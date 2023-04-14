Bir süredir kendi adını taşıyan bir sohbet programı hazırlayıp sunan Drew Barrymore, meslektaşı Brooke Shields'i konuk etti. Barrymore, kendisine çok özel paylaşımlarda bulunan Shields ile kamera karşısında dertleşti.

Drew Barrymore ve Brooke Shields'in geçmişlerinde birbirleriyle ortak bir yönleri var; ikisini de spot ışıklarının altına yönlendiren kişi anneleri Jaid Barrymore ve Teri Shields. Onların kariyerlerine ve hatta hayatlarına şekil veren bu baskın karakterli anneler, iki yıldıza da zaman zaman zorluklar ve çelişkiler yaşattı.