Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

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Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından başlatılan "Bilime öncü destek, başarıya ödül" geleneğinin 64'üncü yılında, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri verildi.

BEŞ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

2002'den bu yana Türk ve dünya tıbbına büyük katkılarda bulunan bilim insanlarına verilen "Tıp Onur Ödülü"nün beşinci sahibi, zihinsel özrün diyet tedavisi ile çocuklarda görülen "fenilketonüri" hastalığının engellenmesinin yanında, hastalığın takibi ve tedavisinde büyük öneme sahip olan "Yenidoğan Taraması" programının Türkiye'de başlatılmasına öncülük eden Prof. Dr. İmran Özalp oldu.

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Prof. Özalp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eğitim programı kapsamında tıp eğitimi ve uzmanlık eğitiminde kalıtsal metabolik hastalıklarla ilgili bölüm çalışmalarını yürüten ilk öğretim üyesi olarak çok sayıda kalıtsal metabolik hastalıkla ilgili tez danışmanlığı yaptı.

ABD'den döndükten sonra, 197'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde pediyatri bölümünde kalıtsal metabolik hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinin yapıldığı "metabolizma-nütrisyon" ünitesini kurdu. Bu ünitede metabolik hastalıkların tanısı için laboratuvar yöntemleri geliştirildi. Birçok kalıtsal amino asit metabolizması bozuklukları ve Türkiye’de o zamana kadar varlığı bilinmeyen başka metabolik hastalıklar da ilk kez bu ünitede tanımlandı.

"Tıp Bilimi Ödülü" ise, gerçekleştirdiği çalışmalarla başta Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olmak üzere oto-enflamatuvar hastalıklar ve vaskülitler alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra gerek Türkiye'de gerekse de uluslararası alanda "pediyatrik romatoloji" bilim dalının gelişmesinde önemli rolü bulunan, dünya tıp literatürüne çocukluk vaskülitlerine dair "Ankara Kriterleri"ni kazandıran Prof. Dr. Seza Özen'e verildi.

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Laboratuvarında çeşitli ilaçların biyoaktif molekül kombinasyonlarına tepkilerini ölçebilen otomatize sistemlerle, hasta başı hastalık teşhisini uygun maliyetle yapan, çeşitli sağlık parametrelerini uzun vadede ölçen ve analiz eden cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan Doç. Dr. Savaş Taşoğlu ile translasyonel immünoloji üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında geliştirdiği MOG ve nörofasin antikor testlerini Türkiye'ye kazandırarak binlerce hastanın tanı almasına katkıda bulunan Doç. Dr. Atay Vural da, "Tıp Teşvik Ödülü"nün sahipleri oldular.

"Bilimsel Araştırma Destek Ödülü", epigenetik düzenleyici protein "BRD9"un radyoterapi cevabındaki rolünün incelenmesi ve yeni kombinasyonel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder'e verilirken, "Kişiselleştirilmiş Tıp" konulu "Bilimsel Araştırma Destek Ödülü" de ERα-pozitif meme kanseri hastalarının tedavisinde RHEB inhibisyonun etkinliğini test ederek, dirençli/hassas hücrelerde (ARID1A-Mutant/ARID1A-WT) ne ölçüde çalıştığını, mevcut klinik ilaçlarla nasıl bir sinerji gösterdiğini ve etki mekanizmalarını ortaya koymak için in vitro preklinik çalışmaları gerçekleştiren Dr. Gözde Korkmaz'ın oldu.

2023 "Tıp Öğrencileri Proje Ödülü" ise, "Unilateral ve Bilateral Kortikal Olarak Yayılan Depolarizasyonların İstirahat Durumu Fonksiyonel Bağlantı Üzerine Etkisi" başlıklı çalışmasıyla Muhammed Miran Öncel'e ve "İdiyopatik Pulmoner Fibrozisde ceRNA Düzenleyici Ağın Rolü, Potansiyel Biyobelirteç ve Tedavi Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri ile Belirlenmesi" çalışmasıyla Muhammed Fatih Kırcalı'ya verildi.

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2023 ödülleriyle birlikte bugüne kadar toplam 181 bilimsel çalışmaya destek ödülleri kapsamında gerekli finansmanın sağlandı. 36 Tıp Bilim Ödülü, 46 Tıp Teşvik Ödülü ve 20 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü verildi.