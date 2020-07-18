Dr. İbrahim Örnek kimdir? Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Örnek ölümünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İşte, Dr. İbrahim Örnek ile ilgili detaylar...



DR. İBRAHİM ÖRNEK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek’in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına Doktor İbrahim Örnek de eklendi.

Nisan ayında koronavirüse yakalanan ve iki aydan fazla yoğun bakımda kalan Örnek, iki hafta önce durumu iyiye gitmeye başlayınca, normal servise çıkarıldı. Serviste bir hafta kalabilen Örnek'in durumu yeniden ağırlaştı ve tekrardan yoğun bakıma alındı. Örnek denenen tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.