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ABD’de Dow Jones endeksi 1933’den bu yana bir gün içinde en yüksek seviyede kazançla günü kapattı. ABD Kongresi'nde 2 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinde anlaşmaya yaklaşıldığı haberleri, Corona salgını krizi yüzünden 2008 mali krizinden bu yana en zor dönemden geçen borsalara olumlu etki yaptı.

Ülkedeki üç ana borsa endeksi de dünkü kötü verilerin ardından Salı günü tekrar güçlü biçimde toparlandı.

İŞTE EN YÜKSEK GÜNLÜK REKOR ARTIŞ TABLOSU

15 Mart 1933 % +15.34 6 Ekim 1931 % +14.87% 30 Ekim 1929 % +12.34% 24 Mart 2020 % +11.37% 21 Eylül 1932 % +11.36%

Anlaşmanın resmen açıklanmasından sonra Kongre’den süratle geçmesi beklenen dev teşvik paketinin yanı sıra ABD Merkez Bankası FED’in dün açıkladığı yeni önlemler de borsalara olumlu yansıdı.

Uzmanlar, teşvik paketiyle ilgili beklentilerin Wall Street’te iyimser havanın oluşmasına katkıda bulunduğu yorumunu yapıyor. Başkan Donald Trump’ın 15 günlük takvimin ardından ekonomik faaliyetlerin kısmen de olsa yeniden başlatılmasına yönelik planlarının da yatırımcılar arasında memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor.

Temsilciler Meclisi’nde havayolları şirketlerine 40 milyar dolarlık desteği içeren ayrı bir tasarı teklifi üzerine de, S&P 1500 havayolları endeksi yüzde 15 arttı.

Günün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 11,37’lik artışla 20.704,91 puan, S&P 500 endeksi yüzde 9,38 artışla 2.447,33 puan ve Nasdaq Composite de yüzde 8,12 artışla 7.147,86 puandan kapandı.