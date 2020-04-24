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Yabancı para cinsinden katkı payı yatırılan Bireysel Emeklilik Sitemi (BES) hesapları için katkı payı yüzde 10 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanununun ek 1. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

TL cinsi BES hesaplarında devlet katkı payı yüzde 25 olarak uygulanıyor.