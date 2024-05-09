Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi

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Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Mayıs haftasında 171 milyar 984 milyon 126 bin lira düşerek 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 253 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.87'lik düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.13'lük düşüşle 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 814 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

REKLAM .png Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Mayıs haftasında 2 milyar 986 milyon dolarlık düşüş görüldü. Bir önceki haftada da yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar 219 milyon dolar düşüş yaşanmıştı. Böylece 2 haftadaki parite etkisinden arındırılmış toplam düşüş 5 milyar 205 milyon doları buldu. KKM'DE 13 HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜ Bunun yanında BDDK verilerine göre 3 Mayıs haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme de sürdü. Söz konusu haftada KKM hesaplarında 24 milyar 855 milyon lira ile 13 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi. Böylece KKM hesapları toplamı 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü.

KKM hesaplarında 37 haftadır düşüş yaşanıyor (milyon TL): Hafta KKM Değişim 3.05.2024 2.232.825 -24.855 26.04.2024 2.257.680 -8.441 19.04.2024 2.266.121 -4.000 9.04.2024 2.270.121 -4.141 5.04.2024 2.274.262 -2.260 29.03.2024 2.276.522 -11.803 22.03.2024 2.288.325 -7.246 15.03.2024 2.295.571 -8.115 8.03.2024 2.303.686 -7.350 1.03.2024 2.311.036 -12.824 23.02.2024 2.323.860 -19.316 16.02.2024 2.343.176 -24.546 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.545 -44.064 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.503 5.01.2024 2.576.457 -49.896 29.12.2023 2.626.353 -25.478 22.12.2023 2.651.831 -30.410 15.12.2023 2.682.241 -18.699 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.342 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.879 3.11.2023 2.921.667 -86.219 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.174 -85.512 13.10.2023 3.155.686 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.325 -20.327 25.08.2023 3.368.652 -39.296