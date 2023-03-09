"YURT DIŞINDAN GELEN PARANIN BOZULMASINA YARDIMCI OLUYORUZ"

Depremde kuyumcu dükkanının da ağır hasar gördüğünü aktaran Geçici şöyle devam etti:

"Komşu dükkanların duvarları yıkılınca işyerime hırsızlık amacıyla girmişler. İçeride ne buldularsa alıp gitmişler, her taraf darmadağındı. Dükkanımda tezgahta bulunan yaklaşık 7 kilogram altın çalınmış. Karakoldan arayarak haber verdiler. Kalan malzemelerimizi çıkarmaya çalıştık, bir kısmı duruyor. Kasacı geliyor, kalanlarını da o çıkaracak. İnsanlar zor durumda, yurt dışından gelenler döviz bozdurmak zorunda kalıyor. Vali Bey ve Belediye Başkanımız yerimizi vererek bize yardımcı oldu. Yurt dışından gelen paranın bozulmasına yardımcı oluyoruz."