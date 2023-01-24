Fatih'te maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere çıktığı evinin önünde silah doğrulttukları Edip Aydın'ın, içinde 500 bin Euro olan çantasını gasp ederek, ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, içinde 500 bin Euro olan çanta ile evinden çıkan Edip Aydın Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi.