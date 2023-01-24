Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da soygun dehşeti: Döviz bürosuna giderken kâbusu yaşadı! - Son dakika haberleri

Fatih'te maskeli silahlı 500 bin euroluk gasp

İstanbul'da soygun dehşeti yaşandı. Olayda maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitme Edip Aydın adlı kişinin içinde 500 bin euro olan çantasını gasp etti

Giriş: 24.01.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da soygun dehşeti: Döviz bürosuna giderken kâbusu yaşadı! - Son dakika haberleri
DHA

Fatih'te maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere çıktığı evinin önünde silah doğrulttukları Edip Aydın'ın, içinde 500 bin Euro olan çantasını gasp ederek, ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, içinde 500 bin Euro olan çanta ile evinden çıkan Edip Aydın Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi.

Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, evinin önünde silah doğrulttukları Aydın'ın çantasını gasp edip motosikletle kaçtı.

Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aydın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.