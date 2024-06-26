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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Doug Aitken Borusan Contemporary’de

        Doug Aitken Borusan Contemporary’de

        Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Aitken, Türkiye'deki ilk sergisi ile Eylül ayında Borusan Contemporary'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:18
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        Doug Aitken Borusan Contemporary'de
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        Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonunun açılışında sanatseverleri, çağdaş sanatın önde gelen aktörlerinden Doug Aitken ile iz bırakacak bir yolculuğa davet ediyor. 1990’lı yıllardan bu yana sanatın var olabileceği tüm biçimlerin sınırlarını zorlayan Amerikalı multidisipliner sanatçı, günümüz varoluşuyla özdeşleşmiş hiper-bağlantılılığın karmaşıklıkları ve çelişkilerinin küreselleşmiş neoliberal toplumlardaki özgürlüğün anlamının ve tüm bunların bireyin izolasyonu üzerindeki etkilerinin izlendiği bir anlatı sunuyor.

        Doug Aitken
        Doug Aitken

        Çağdaş sanat alanının saygın küratörlerinden Jérôme Sans küratörlüğünde, günümüz dünyasının insanlık durumunu resmedecek monografik sergi, sanatçının 2007’den 2024’e kadar olan dönemi kapsayan eserlerini bir araya getirecek. Aitken’ın farklı medyumları kullanmakta ustalaşmış sanatsal pratiğini deneyimsel alanlar yaratarak sunan sergi, ziyaretçileri pasif bir gözlemciden öteye; hem diğer ziyaretçilerle hem de içinde bulundukları mekânın ritmiyle etkileşime giren birer katılımcıya dönüştürecek.

        Jérôme Sans
        Jérôme Sans

        Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle üretilen mekâna özgü yerleştirmesini de içeren sergisi, ziyaretçilerini Aitken’ın sıra dışı dünyası ile yakın bir bağ kurmaya ve etkileyici bir deneyim yaşamaya çağırıyor.

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        #Borusan Contemporary
        #Doug Aitken
        #sergi
        #müze
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