Dortmund'da savunma alarm veriyor!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın konuk edeceği Borussia Dortmund, yeni teknik direktörü Marco Rose ile Bundesliga'ya 4 maçta 9 puanla giriş yapsa da savunma performansı eleştiri oklarının hedefinde... Dortmund her ne kadar Erling Haaland'ın olağanüstü hücum performansıyla ayakta kalsa da savunması son 30 yılın en kötüsü! Bundesliga'nın ilk 4 maçında 9 gol yiyen ve ligin en kötü 3 savunma performansından birine imza atan Vestfalya ekibi, ayrıca son 30 sezonun da en kötü performansını sergledi.

SON 30 YILIN EN KÖTÜSÜ

Dortmund, son olarak 1991/92 sezonunda ligin ilk 4 maçında 9 gol yiyen Dortmund, o tarihten sonra ilk kez bu kadar kötü bir rakamı yakaladı.

SAVUNMA DÖRTLÜSÜ İDEAL, HATALAR BİREYSEL

Sarı-siyahlı ekibin savunması bu maçlarda Guerreiro, Hummels, Akanji ve Meunier'den, yani ideal 4'lüsünden oluşuyordu ancak yenen tüm gollerde bireysel hataların yaşanması da dikkatleri çekti.

REUS: "SÜREKLİ BASİT GOLLER YİYORUZ"

Maç sonunda Dortmund kaptanı Marco Reus, 4-3 kazanılan Leverkusen maçından sonra "Artık dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli basit goller yiyoruz. Her maçta 3-4 gol atamayız." diyerek eleştirilerini dile getirmişti.

ROSE: "YEDİĞİMİZ GOLLER BENİ ÇILDIRTIYOR"

Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose de "Yediğimiz goller beni öfkeden çıldırtıyor." açıklamasını yaptı.