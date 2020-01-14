14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı olan Dormofol nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'Çok Acele' ibareli yazı göndererek, Dormofol'ün kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.
"ANESTEZİ UYGULANACAK HASTALARIMIZ ARASINDA KORKUYA YOL AÇMAKTADIR"
Dün İstanbul Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada, "Isparta Şehir Hastanesi'yle ilgili haberler/iddialar konusunda resmi yetkililerin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamaları bu haberlerin diğer illeri de kapsayacak şekilde katlanarak yayılmasına sebep olmakta ve anestezi uygulanacak hastalarımız arasında yaygın endişe ve korkuya yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nı bir an önce konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
9 OCAK'TA DAHA ÖNCE YAPILMIŞ UYARILAR YENİDEN HATIRLATILDI
Akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığından konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından, kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir.
9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak; İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir."
"ENDİŞE DUYMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğine dikkat çekilen yazıda, "Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.
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