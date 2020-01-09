Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi ilacı olarak kullanılan dormofol nedeniyle sekiz hastadan birinin hayatını kaybettiği, bir hastanın yoğun bakımda tutulduğu ve diğer altı hastanın ise gözlem altında tutulduğu iddia edildi.

ALTI KİŞİ MÜŞAHADE ALTINDA TUTULUYOR

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi yapılan sekiz hastada, bir anestezi ilacı olan dormofol kullanıldığı, ancak ilacın İlaç Denetim Daire Başkanlığı tarafından toplatılması gerektiği bilgisinin geçtiği iddia edildi. Dormofolün kullanılması üzerine bir hasta yaşamını yitirirken, bir başka hastanın ise yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisi geldi. Endoskopi yapılırken bu ilacın kullanıldığı diğer altı kişi ise müşahede altında tutuluyor.

İLGİLİ PARTİNİN KULLANIMININ DURDURULMASI GEREKTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

İlaç Denetim Daire Başkanlığı tarafından 24 Mayıs 2019 tarihinde hastanelere şu duyuruda bulunulmuştu: "Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol %1 IV İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul adlı ürünün 904003 (SKT:03.2021) parti numarası ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur."

Türk Eczacıları Birliği'nin duyurusu için tıklayınız

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DE UYARDI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 18 Aralık 2019 tarihinde “Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine” konu başlıklı yayımladığını duyuruyu Türk Eczacıları Birliği de yayınladı.

TİTCK, bu defa da Dormofol'ün 907027 partisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. "Dormofol % 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon adlı ürünün 907027 partisi ile ilgili olarak Kuruma iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olduğu, analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması gerektiği önemle belirtilmektedir"

DORMOFOL NEDİR?

Dormofol anestezik ilaçlar sınıfında yer alan bir ilaçtır.