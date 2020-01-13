13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi/kolonoskopi yapılan sekiz hastadan birinin kullanılan "Propofol” etken maddeli "Dormofol” jenerik isimli ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği, bir diğer hastanın yoğun bakımda olduğu, diğer altı hastanın da gözlem altında tutulduğu iddiası 9 Ocak 2019 günü kamuoyuna yansıdı.
" Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İlaç Denetim Daire Başkanlığı, daha önce, 18.12.2019 tarihinde "Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon adlı ürünün 907027 partisi ile ilgili olarak Kurumumuza iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur” açıklaması yapmıştı.
TİTCK, Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği 09.01.2020 tarihli "Çok Acele” ibareli yazısıyla da "Dormofol %1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul” ve "Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul” ürünlerinin yazıda belirtilen 3 (üç) partisine de 1. Sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.
"Propofol” etken maddeli ilaçlar sadece endoskopi/kolonoskopi için değil anestezide yaygın olarak kullanılan ilaçlardır.
İstanbul Tabip Odası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Isparta Şehir Hastanesi'yle ilgili haberler/iddialar konusunda resmi yetkililerin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamaları bu haberlerin diğer illeri de kapsayacak şekilde katlanarak yayılmasına sebep olmakta ve anestezi uygulanacak hastalarımız arasında yaygın endişe ve korkuya yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nı bir an önce konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz."
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