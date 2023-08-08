DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece'nin Özgür'den hoşlandığını itiraf etmesinin ardından Özgür'den de aşk itirafı geliyor! Gece, Özgür'le tartışmasının üzerine Miro'nun gelişiyle öfkesini bastıramaz. Özgür'ün de adı geçince Gece'nin gözü döner ve Miro'ya tokadı yapıştırır. Miro'yu hayatından çıkarmakta kararlı olan Gece, Miro'yu kovar. Gece ise Özgür'e Miro'yla ayrıldıklarını söyler ve Özgür çok şaşırır. Özgür, Miro'nun kendisine zarar vermesini engellemek için Miro'nun açığını bulmaya çalışır