TRUMP 3 İSMİ AÇIKLADI

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ayrıca Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Trump, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı için ise eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Son olarak yine Trump tarafından açıklanan aday isimlerden biri de, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem oldu.