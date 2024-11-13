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        Haberler Bilgi Gündem Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD 47. başkanı Donald Trump göreve başama tarihi ve kabinede yer alacak isimler

        ABD 47. Başkanı seçilen Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?

        ABD'nin 47. Başkanı olarak görev yapmaya hazırlanan Donald Trump, bir yandan da beraber çalışacağı kabinesini oluşturmaya çalışıyor. 25 ismin yer alacağı kabinede şu ana kadar üç isim Trump tarafından ilan edildi. Peki, Donald Trump ne zaman göreve başlayacak ve kabinede hangi isimler yer alacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:39
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        • 1

          5 Kasım'da tüm dünyanın gözü önünde karşı karşıya gelen Donald Trump ve Kamala Harris rekabetinin kazananı olan Trump, ikinci başkanlık görevi için hazırlanıyor. Trump, kabinede yer alacak birkaç aday ismi açıkladı ve kabine yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, Donald Trump ne zaman göreve başlayacak, kabinede kimler olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          DONALD TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

          ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine 20 Ocak 2025 yılında başlayacak.

        • 3

          TRUMP'IN KABİNESİ ŞEKİLLENİYOR

          Trump'ın kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

          Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 ismin yer alacağı kabinede şu ana dek 3 isim net olarak ilan edilirken, 2 ismin ise ilgili görevlere getirileceği yönünde haberler yayıldı.

          5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, şu ana dek Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Kongre üyesi Elise Stefanik'i ve ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i getireceğini duyurdu.

        • 4

          Bu isimlere ilaveten ABD medyasında geniş yer bulan fakat görevleriyle ilgili resmi açıklama yapılmayan 2 kişinin de kabinede yer alması bekleniyor.

          Senatör Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanlığına, Kristi Noem'in ise İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterileceği tahmin ediliyor.

          Öte yandan, Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için de eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı getireceği belirtildi.

        • 5

          TRUMP 3 İSMİ AÇIKLADI

          Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

          Ayrıca Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Trump, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı için ise eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

          Son olarak yine Trump tarafından açıklanan aday isimlerden biri de, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem oldu.

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