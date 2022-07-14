Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump kimdir? Ivana Trump neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Ivana Trump, Donald Trump'la evliliğinden Ivanka Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr. adlı 3 çocuğu vardı. Çekoslovakya'da büyüyen Ivana Trump, 1977 yılında Donald Trump ile evlenmişti. Çift 1992 yılında ayrıldı. Peki Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump kimdir? Ivana Trump neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Ivana Trump'ın biyografisi...

İVANA TRUMP KİMDİR?

Ivana Trump, 20 Şubat 1949 yılında dünyaya geldi. Ivana Trump, Donald Trump'ın ilk eşi ve Donald Fr, Ivanka ve Eric Trump'ın da annesiydi. Çekoslovakya'da komünist rejimde büyüyen Ivana Trump, 1977 yılında Donald Trump ile evlenmişti. Çift 1992 yılında ayrıldı.

Ivana Trump, 14 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.