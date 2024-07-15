Donald Trump'a suikast girişimi sonrası Melania Trump sessizliğini bozdu
Pensilvanya'da miting sırasında uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralanan Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sessizliğini bozdu. Melania Trump, farklı görüşlerin, politikaların ve siyasi oyunların aşktan daha aşağı olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti
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Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası, eşi Melania Trump sessizliğini bozdu. Kendisinin ve oğlu Barron'ın hayatının nasıl yıkıcı bir değişimin eşiğinde olabileceğini anlatırken, aynı zamanda Donald Trump'ı korumak için kendi hayatlarını riske atan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.
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Donald Trump'ın sağ kulağından yaralandığı saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı. Melania Trump, ölen ve yaralananların ailelerine üzüntülerini dile getirdi.
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Melania Trump, “Eşimi, insanlık dışı bir siyasi makine olarak tanıyan bir canavar, Donald'ın tutkusunu; kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını ortaya çıkardı. Eşimin hayatının temel yönleri, yani insani tarafı, siyasi makinenin altına gömülmüştü" ifadesini kullandı.
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Melania Trump, farklı görüşlerin, politikaların ve siyasi oyunların aşktan daha aşağı olduğunu unutmamak gerektiğini de belirtti.