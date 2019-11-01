01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, Sinop, Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde, öğleden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli(51-75 kg/m²) ve Rize il geneli, Artvin'in kıyı, Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m²),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²),Rize il geneli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer şiddetli(76-100 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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