'Don Quixote' müzikalinin provaları başladı

Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan 'Don Quixote' müzikali, 30 Eylül'den itibaren sahnelenecek.

Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikalde, oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. Oyunun provalarına başlandı.

1976 – 1979 yılları arasında evli olan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ın uzun yıllar sonra aynı projede bir araya gelecek.

Müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.