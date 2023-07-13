Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Tarladaki domuz nöbetinde göğsünden vurulup, öldü

        Afyonkarahisar'da, yanında iki kişi ile birlikte tarlada domuz nöbeti tutan R.Y., göğsünden tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 15:23
        Domuz nöbetinde arkadaşını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Kırka beldesinde yaşayan M.S. (47), R.Y. (37) ile F.O. (65) baraj altı mevkisindeki haşhaş tarlalarına domuz sürüsünün zarar vermemesi için av tüfekleriyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

        Bir süre sonra R.Y, üzerine gelen domuz sürüsüne ateş etti. Saçmaların kazara göğsüne isabet ettiği M.S. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İkisi ruhsatsız 3 av tüfeğine el konuldu, R.Y. gözaltına alındı.

        #afyonkarahisar haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Sıcaklıklar pik yapacak! Yarın ve cumartesiye dikkat
        Sıcaklıklar pik yapacak! Yarın ve cumartesiye dikkat
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yapması da yemesi de sanat!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü