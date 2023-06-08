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Endüstriyel üretimde hasat edilen domateslerin hiç beklemeden işlenmesi sonucu elde edilen domates suyu, yıkanıp ayıklandıktan sonra parçalama yöntemiyle yapılmaktadır. Peki, domates suyu ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Domates Suyu Asit Mi Baz Mı?

Domates suyu asit mi baz mı sorusunu cevaplamadan önce asit ve bazın ne demek olduğuna değinmek yerinde olacaktır. Su içinde gerçekleşen çözünme esnasında çözeltiye artı yüklü olan hidrojen iyonu veren maddelere asit; çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu basit bir tatma işlemi neticesinde anlamak ise oldukça mümkündür. Maddenin tadında ekşilik olması onun asidik bir madde; tadının hafif acı olması ise o maddenin bazik bir madde olduğunu bizlere göstermektedir. Tüm bu bilgiler ışında domates suyunun asidik bir madde olduğunu ve zayıf asitler arasında yer aldığını söylemek mümkündür.

Domates Suyu Ph Değeri

Bir maddenin asit ve alkali değerlerini bilmek amacıyla yapılan ölçüme ph değeri yani potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu ölçüm neticesinde maddenin içinde hidrojen iyonlarının yoğunluğa bakılmakta ve çıkan sonuç bizlere o maddenin asit mi ya da baz mı olduğunu göstermektedir. Ölçümlere göre hazırlanmış olan cetvele ise ph cetveli adı verilmektedir. Oluşturulan bu ph cetveli 0 ile 14 arasındadır ve 0’dan 7’ye kadar olan değerler asit; 7 ile 14 arasındaki değerler ise bazları ifade etmektedir.

Peki, domates suyu ph değeri nedir? Domates suyunun ph değeri 4 ile 4,5 arasındadır ve bu da domates suyunun asidik bir madde olduğunu bize göstermektedir.

Domates Suyunun Faydaları

Düşük kalorili bir besin olmasına rağmen oldukça besleyici olan domates suyu, insan sağlığı açısından da oldukça değerli bir besin maddesi olarak dikkat çekmektedir. Şimdi gelin, domates suyunun faydalarını hep birlikte inceleyelim:

Domates suyu antioksidan etkisine sahip bir besindir. Vücuttaki serbest radikallerle savaş konusunda oldukça başarılı olan likopen; kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi riskleri azaltmaktadır. Domates suyu bünyesinde barındırdığı A vitamini sayesinde gece körlüğü gibi göz rahatsızlıkları riskini engellemektedir. Zengin liflerden meydana gelen domates suyu kötü kolesterolü de önlemektedir. Domates suyu, kan basıncında meydana gelebilecek olan ani düşme ve yükselmelere karşı oldukça etkilidir. Bu özelliği sebebiyle yüksek ve düşük tansiyon riskini düşürmektedir. Kilo vermeye de yardımcı olan domates suyu bağırsakların fonksiyonlarını düzenler ve kabızlık gibi şikayetleri engeller. Karaciğerden toksinlerin atılımını da sağlayan domates suyu cilt için de oldukça önemlidir. Vücutta çıkabilmesi muhtemel olan sivilce ve aknelerin oluşmasını engeller. Sahip olduğu K vitamini sayesinde, saçların gür ve sağlıklı olmasına yardım eder. A, C ve p vitaminleri aracılığıyla vücut direncini arttıran domates suyu, yorgunlukların giderilmesine yardımcı olur. İçinde bulunan C vitamini ile domates suyu, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur ve insanı, grip gibi rahatsızlıklardan korur. Domates suyunun yağ yakımını hızlandıran aminoasitleri tetiklemesi, zayıflamaya yardımcı olur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner