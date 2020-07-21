Domates çorbası, misafirler için hazırladığımız çorba çeşitlerimizden biridir. Yaz kış severek tüketiriz. Yazın taze domatesleri, kışın ise domates konservelerini değerlendirmenin en lezzetli yollarından biridir domates çorbası. Kıtır ekmek dilimleriyle ve kaşarın verdiği koku ile domates çorbasına kim hayır diyebilir ki? Sütlü veya sade olarak pişirilir. Domates çorbası sevenler yapmaya başlayalım.

Domates Çorbası Malzemeleri;

4-5 adet domates (orta boy)

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un.

1 tatlı kaşığı tuz.

1 çay kaşığı kırmız toz biber

1 adet et bulyonu

1 litre su.

1 su bardağı süt.

1 kase rendelenmiş taze kaşar.

Domates Çorbası Yapılışı;

Tencereye un ve yağ ekleyip ocağa koyalım.

Domatesleri rendeleyin. Un kavrulmaya başlayınca domatesleri ilave edelim. 2-3 dk bu karışım kaynadıktan sonra 1 litre suyu ilave edelim.

15 dk. kadar karıştırarak kaynatalım.

1 bardak sütü kırmızı toz biber, tuz ve et bulyonunu ilave edelim.

5 dk. kadar kaynadıktan sonra tenceremizi ocaktan alalım.

Servis yaparken çorba kâsesine 1 yemek kaşığı kaşar ilave edelim.

Domates çorbası Püf noktası;

Domates çorbası için çorbanızın üzerini fesleğen, kıtır ekmek, karabiberle süsleyerek servis edebilirsiniz.