Domaniç’te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde nesli tükenmekte olan su samurları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Domaniç ilçesi Muhacirler köyü yakınında bir dere kenarında dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarının görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendi aralarında oynayan su samurları daha sonra gözlerden kayboldular.

Su samurlarını cep telefonu ile görüntüleyen Fatih Yavuz, "Domaniç’e doğa yürüyüşü ve bölgede bulunan uyuz hamamını görmek için gitmiştik. Bir anda karşımıza üç tane su samuru çıktı. O anı kaydederek internet ortamında paylaştık" dedi