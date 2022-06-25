Domaniç Savaşı Önemi ve Özeti - Domaniç Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Aynı zamanda, Osman Bey ve Kayı halkının gerçekleştirdiği üçüncü savaş olma özelliğini de taşıyan Domaniç Savaşı’nın tarihi nedir? İşte, Domaniç Savaşı’nın nedenleri, sonuçları ve önemi hakkındaki tüm detaylar…

Domaniç Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Domaniç Savaşı, Osman Gazi liderliğindeki Osmanlı Beyliği ile İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının birleşerek oluşturdukları Bizans kuvvetleri arasında yapılmıştır. Sonunda, Osmanlı Beyliği’nin kazanan taraf olduğu Domaniç Savaşı’nın tarihi 1286’dır.

Domaniç Savaşı Özeti

1285 yılında Kulacahisar’ın Osmanlı Beyliği tarafından fethedilmesinin ardından, İnegöl tekfuru Aya Nikola, Osmanlı Beyliği’ni durdurmak amacıyla ittifak arayışlarına yöneldi. Bu doğrultuda Karacahisar tekfuru ile Osman Bey ve beraberindeki Kayı halkını bulundukları topraklardan çıkarmak üzere bir birlik kurdular. Kurulan birliğin komuta kademesine de Karacahisar tekfurunun kardeşi Kalanoz getirildi.

1286 yılına gelindiğinde, Bizans tekfurlarına bağlı askerler ile Osman Gazi komutasındaki Kayılar İnegöl’den hareket ettiler. Domaniç Savaşı’nın tarafları, Domaniç yakınlarında bulunan İkizce Köyü’nde karşı karşıya geldi. Osman Bey ve emrindeki askerler, kendilerinden sayıca fazla olan Bizans birliklerini bozguna uğrattı. Kalan Bizans birliklerinin de dağılmasıyla, Osmanlı Beyliği Domaniç Savaşı’nı kesin bir galibiyetle kazandı.

Domaniç Savaşı Nedenleri

1286 yılında gerçekleşmiş olan Domaniç Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

1 yıl önce gerçekleşen ve Osman Bey’in kazandığı Ermeni Beli Savaşı’nın öcünün alınmak istenmesi.

İnegöl tekfurunun, Osman Bey ve Kayı halkının Söğüt/Domaniç bölgesinden çıkartmak istemesi.

Kulacahisar’ın 1285 yılında Osmanlı Beyliği tarafından fethedilmiş olması.

Osmanlı Beyliği’nin fetih ve gaza anlayışının Bizans toprakları için tehdit olarak görülmesi.

Domaniç Savaşı Sonuçları

Osmanlı Beyliği’nin galibiyetiyle sonuçlanan Domaniç Savaşı’nın Sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Osmanlı Beyliği’nin, beylikten devlete geçiş süreci hızlanmıştır.

Bizans kuvvetlerine karşı alınan bu zafer, Osman Bey’in bölgedeki itibarını arttırmıştır.

Osman Bey’in kardeşi Saru Batu Savcı Bey şehit düşmüş ve Söğüt’e getirilerek babası Ertuğrul Gazi’nin yanına defnedilmiştir.

Önceleri Selçuklulara bağlılığını bildiren ve Osman Bey ile iyi ilişkiler içinde olan Karacahisar tekfurunun, İnegöl tekfuru yanında bu savaşa katılması üzerine Selçuklu hükümdarı bölgeye bir ordu göndermiş; Osman Bey ile birlikte, Karacahisar kalesini kuşatma altına almışlardır. Bir süre sonra kuşatmayı Osman Bey’e devreden Selçuklu hükümdarı bölgeden ayrılmıştır. Birkaç gün daha süren kuşatma, Osman Bey’in ve askerlerinin büyük gayretiyle başarıyla sona ermiş ve Karacahisar Kalesi zaptedilmiştir.

Domaniç Savaşı Önemi

1286 yılında Osmanlı Beyliği’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Domaniç Savaşı’nın önemi; bu savaşın Osmanlı Beyliği’nin o güne kadar kazandığı en büyük savaş olmasından ileri gelir. Bunun yanında savaşın hemen ardından gerçekleşen Karacahisar kalesinin zaptı da hem beyliğin askeri gücüne hem de Osman Bey’in kendi şahsına büyük bir itibar kazandırmıştır.