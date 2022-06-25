Dimbos Savaşı önemi ve özeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ışık tutan bir savaş olmasıyla bilinen Dimbos Savaşı’nın nedenleri, sonuçları ve Dimbos Savaşı’nın tarihi gibi tüm soruların cevapları yazımızın devamında. İşte Dimbos Savaşı’yla ilgili tüm detaylar…

Dimbos Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Dimbos Savaşı ya da muharebesi Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti ve Türk tarihi için önemli bir yere sahip olan Dimbos Savaşı’nın tarihi 1303’tür.

Dimbos Savaşı Özeti

1302 yılında Osmanlı Beyliği’nin üstünlüğüyle sonuçlanan Koyunhisar (Bafeus) Savaşı’nın ardından, Osman Bey büyük bir itibar kazanmıştı. Osman Bey’in başarılı bir savaşçı olarak görülmesiyle birlikte, Anadolu’daki gazi ve akıncı beyler, Osmanlı Beyliği etrafında toplanmaya başladılar. Osmanlı Beyliği elde ettiği başarılarla, diğer Türkmen gruplar için bir cazibe merkezi haline gelmişti.

Osmanlı Beyliği’nin bu pozisyonu, dönemin Bizans imparatoru II. Andronikos’u rahatsız ediyordu. Bizans imparatoru, doğu sınırında bu kadar hızlı bir şekilde büyüyen ve güçlenen bir devletin, bir zaman sonra kendi egemenliğini tehdit edeceğinin farkındaydı. Bu sebeple, bölgeden Osmanlı Beyliği’ni söküp atmak için ittifak arayışlarına giren imparatorun çaldığı ilk kapı İlhanlılar Devleti oldu.

İlhanlılar, içinde bulundukları zor durumu belirterek, bu ittifak talebine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bizans imparatoru II. Andronikos çareyi, bölge tekfurlarını Osmanlı Beyliği’ne karşı harekete geçirmekte buldu. Başta Bursa tekfuru olmak üzere; Kestel, Ürünlü ve Orhaneli tekfurları birleşerek Osman Bey üzerine harekete geçtiler.

Dimbos Savaşı’nın tarafları, 1303 yılında Yenişehir ve Bursa Ovası’nın kesiştiği noktada bulunan Dimbos Geçidi’nde karşı karşıya geldiler. Dimbos’ta başlayan fakat geniş bir alana yayılan savaşta, başta direnç gösteren Bizans birlikleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Yaşanan savaşın neticesinde, Bursa ve Orhaneli tekfurları kaçarak kendi kalelerine sığınmış; Ürünlü tekfuru ise kaçarak Uluaabat kalesine sığınmıştır. Kaleyi kuşatan Osman Bey, tekfurun kendisine teslim edilmesini istemiş; aksi halde ise Uluaabat’a saldıracağını söylemiştir.

Bunun üzerine yapılan anlaşmada tekfur teslim edilmiş ve 1303 yılında gerçekleşen Dimbos savaşının kazananı Osmanlı Beyliği olmuştur.

Dimbos Savaşı’nın Nedenleri

Bizans İmparatorluğu’nun Osman Gazi ve Osmanlı Beyliği’nin bölgedeki varlığına son vermek istemesi.

1301 senesinden beri aralıklarla Osmanlı Beyliği tarafından kuşatılan İznik’in ablukasına son vermek.

Bizans İmparatoru II. Andronikos’un, topraklarına gerçekleşen Türkmen akınlarını engelleme arzusu.

Dimbos Savaşı’nın Sonuçları

1302 tarihinde Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Dimbos Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Ürünlü Kalesi ele geçirilerek Bursa abluka altına alınmıştır.

Fethedileceği güne kadar Bursa, Türkmen akıncıların açık hedefi haline gelmiştir.

Kestel ve Ürünlü tekfurları öldürülmüştür.

Dimbos Savaşı Önemi

Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen Dimbos Savaşı’nın önemi; bu savaşta kazanılan zaferin, Bursa’nın fethinin önünde artık hiçbir engel kalmamasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu zaferle birlikte, Ürünlü Kalesi fethedilmiş olup, Bursa üç taraftan çevrilmiş, şehrin iki yakasına inşa edilen kulelere gözcüler yerleştirilmiş ve bu sayede de şehrin giriş çıkışları ve ikmal yolları kontrol altında tutulmuştur.

Ayrıca Osmanlı Beyliği’nin Bizans İmparatorluğu’na karşı kazanmış olduğu bu savaş; Osmanlıların o güne kadar almış olduğu en büyük savaş galibiyeti olarak da tarihteki yerini almıştır.