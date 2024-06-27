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        Haberler Magazin Dolores Aveiro: Çok benzer

        Dolores Aveiro: Çok benzer

        Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'dan, oyuncu Mahsun Karaca paylaşımı; "Çok benzer"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:48
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          Mahsun Karaca, geçtiğimiz günlerde EURO 2024 müsabakalarında Almanya'da karşı karşıya gelen milli takımın, Portekiz ile oynayacağı maçı izlemeye gitmişti.

        • 2

          Ünlü oyuncunun maçı tribünde izlerken çekilen bazı fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayılıp Portekiz milli takımının dünyaca ünlü forveti Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmişti.

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          39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun annesi Dolores Aveiro, kendi sosyal medya hesabından Karaca ve rahmetli eşi José Dinis Aveiro'nun fotoğraflarını paylaşıp, "Çok benzer" notunu düşüp takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: X, TikTok

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