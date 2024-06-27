Dolores Aveiro: Çok benzer
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'dan, oyuncu Mahsun Karaca paylaşımı; "Çok benzer"
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Mahsun Karaca, geçtiğimiz günlerde EURO 2024 müsabakalarında Almanya'da karşı karşıya gelen milli takımın, Portekiz ile oynayacağı maçı izlemeye gitmişti.
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Ünlü oyuncunun maçı tribünde izlerken çekilen bazı fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayılıp Portekiz milli takımının dünyaca ünlü forveti Cristiano Ronaldo'nun babasına benzetilmişti.
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39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun annesi Dolores Aveiro, kendi sosyal medya hesabından Karaca ve rahmetli eşi José Dinis Aveiro'nun fotoğraflarını paylaşıp, "Çok benzer" notunu düşüp takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: X, TikTok
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